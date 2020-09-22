Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью»

"Что касается санкционной зависимости США, это уже по-другому трудно назвать, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет", - отметил Песков.