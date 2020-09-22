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Газета.Ru
Газета.Ru 

Цены на новостройки в России могут вырасти к концу года на 15%

По итогам 2020 года рост цен на новостройки в России составит 12–15%, прогнозируют участники рынка недвижимости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известиявчера в 17:01
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Аргументы и Факты

Первичка или вторичка: что лучше? Отзывы жильцов

Аргументы и Факты17:12
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новостивчера в 22:37
Телеканал 360°

Ценам на жилье предсказали подорожание. Как выгодно купить квартиру в Москве и Подмосковье

Телеканал 360°вчера в 09:00
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русскомвчера в 22:50
РБК

Биткоин или недвижимость. Во что инвестировать в кризис

РБКвчера в 10:16
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известиявчера в 20:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbes21 сентября в 00:21

Адвокат заявил, что мать Захарова простила Ефремова под давлением

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова заявил, что журналисты вынудили мать погибшего в ДТП Сергея Захарова сказать, что она Ефремова простила.
Московский Комсомолецвчера в 10:20
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Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Сноуден опроверг сообщения о выплате властям США $5 млн

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж своей книги и публичных выступлений хозяевам Белого дома.
News.ru18:19
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
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Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 03:35
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Политолог: Путин выступит в ООН в качестве миротворца и гаранта безопасности

Российский лидер Владимир Путин в своей речи на Генассамблее ООН затронет смену идеологической повестки, массовые протесты и усугубляющийся экономический кризис, поскольку привык выступать в роли миротворца и гаранта безопасности.
ФАНвчера в 09:18

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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