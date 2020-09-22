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Российская газета
Российская газета

В России цены на новое жилье могут вырасти на 15%

По итогам года новостройки в России могут подорожать на 12-15%. А вторичное жилье - на 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости. Рост цен они связывают с несколькими причинами.В источнике
С чего всё началось
Известия

Домом выйдут: к концу года новостройки в РФ подорожают на 15%

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья.
Известия17:01
Подробнее о событии
Росбалт

В России предсказали существенный рост цен на новостройки

Росбалт02:35
RT на русском

Известия: цены на жильё в новостройках в России могут вырасти на 15%

RT на русском22:50
РБК

Эксперты сообщили о росте цен на 15% на новостройки к концу года

РБК21:39
РИА Новости

«Известия»: цены на новое жилье могут вырасти на 15% к концу года

РИА Новости22:37
URA.Ru

В РФ заметно вырастут цены на жилье

URA.Ru20:55
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на 15% на новостройки к концу года

Известия20:00
Forbes

«На рынок вышли покупатели с живыми деньгами»: почему растут цены на московские квартиры и что будет с ними до конца года

Forbesвчера в 00:21

СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии
Ведомости03:36
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Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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ЦБ подал иск к бывшим руководителям Бинбанка на 284 млрд рублей

Банк России подал иск к бывшему основному владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и трем другим экс-руководителям — Алексею Фарафонтову, Александру Лукину и Кириллу Любенцову, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
Коммерсантъ03:14
7

Открылись предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S в России

Стоимость консолей – 45 690 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Страница предзаказа уже появилась в следующих магазинах: • «М.Видео» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «Эльдорадо» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «DNS» – Xbox Series X (45 599 рублей) и Xbox Series S (26 999 рублей).
Cyber.sports.ru03:14
7

МЧС запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на размещение в жилых домах мебельных магазинов, а новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%.
ТАСС03:22
2

Терешкова может стать сенатором от Путина по президентской квоте

Президент России Владимир Путин может назначить своих сенаторов в Совет федерации, пишет «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, высокопоставленного собеседника в «Единой России» и чиновника в правительстве.
Daily Moscow03:50
1

Кинооператор Майкл Чэпмен скончался в возрасте 84 лет

Нью-Йорк, США, 22 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Американский кинооператор Майкл Чэпмен, который известен по своей работе с режиссером Мартином Скорсезе над фильмами «Таксист» (1976) и «Бешеный бык» (1980), скончался на 85-м году жизни.
REGNUM03:54