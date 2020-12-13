Цены на новые автомобили в РФ могут вырасти на 2-5% с января 2021 года
Специалисты оценили возможные изменения в ближайшее время стоимость новых машин в России. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, цены должны повыситься на 2-3%. По его оценкам, с начала 2020 года автомобильный рынок до сих пор не смог отыграть девальвацию рубля.В источнике
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Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года
Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор - на 5%, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАССвчера в 23:08
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