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Цены на новые автомобили в РФ могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

Специалисты оценили возможные изменения в ближайшее время стоимость новых машин в России. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, цены должны повыситься на 2-3%. По его оценкам, с начала 2020 года автомобильный рынок до сих пор не смог отыграть девальвацию рубля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор - на 5%, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАССвчера в 23:08
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В России спрогнозировали рост цен на новые автомобили в 2021 году

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Эксперты спрогнозировали рост цен на новые автомобили в РФ в 2021 году

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Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

ТАССвчера в 23:08

Лыжница Ступак завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ в Давосе

Россиянка Юлия Ступак (Белорукова) заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.
RT на русском05:45