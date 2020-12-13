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Специалисты оценили возможные изменения в ближайшее время стоимость новых машин в России. По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, цены должны повыситься на 2-3%. По его оценкам, с начала 2020 года автомобильный рынок до сих пор не смог отыграть девальвацию рубля.

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