К инфляции и обычному январскому повышению может добавиться рост ставок утильсбора. Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство вновь планирует их индексацию с 1 января 2021 года. Эксперты отмечают, что этот фактор в первую очередь сильно ударит по цене импортируемых автомобилей.

С чего всё началось Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор - на 5%, считают опрошенные ТАСС эксперты. ТАСС 23:08