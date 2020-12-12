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ТАСС
ТАСС

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

К инфляции и обычному январскому повышению может добавиться рост ставок утильсбора. Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство вновь планирует их индексацию с 1 января 2021 года. Эксперты отмечают, что этот фактор в первую очередь сильно ударит по цене импортируемых автомобилей.В источнике
Телеканал 360°
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URA.Ru
MOS.news
Дни24
С чего всё началось
ТАСС

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор - на 5%, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС23:08
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REGNUM

В России спрогнозировали рост цен на новые автомобили в 2021 году

REGNUM00:09
URA.Ru

Автомобили подорожают в России после Нового года

URA.Ru01:49
ИА Красная Весна

Эксперты предсказывают подорожание новых автомобилей в 2021 году

ИА Красная Весна01:14
Телеканал 360°

Россиян предупредили о подорожании новых машин после Нового года

Телеканал 360°02:43
Известия

Эксперты спрогнозировали рост цен на новые автомобили в РФ в 2021 году

Известия00:01
Профиль

Стало известно, как могут вырасти цены на новые автомобили в 2021 году

Профиль00:00
ТАСС

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

ТАСС23:08

Компания Hyundai бесплатно заменит в США двигатели на моделях Santa Fe и Sonata

Южнокорейский концерн Hyundai в рамках отзывной кампании произведет замену силовых агрегатов на 128 948 внедорожниках Santa Fe 2012 года выпуска, седанах Sonata Hybrid 2011—2013 и 2016 годов, а также Veloster, выпущенных в 2015 и 2016 годах.
32CARS.ru9 декабря в 03:57

DPA: в США считают, что «Северный поток — 2» не будет реализован

Американская администрация считает, что у «Северного потока — 2» нет никаких шансов на реализацию, несмотря на возобновление строительства газопровода, пишет агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.
RT на русском03:42