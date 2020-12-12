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К инфляции и обычному январскому повышению может добавиться рост ставок утильсбора. Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство вновь планирует их индексацию с 1 января 2021 года. Эксперты отмечают, что этот фактор в первую очередь сильно ударит по цене импортируемых автомобилей.

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