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ТАСС
ТАСС

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

К инфляции и обычному январскому повышению может добавиться рост ставок утильсбора. Как ранее сообщал источник ТАСС, правительство вновь планирует их индексацию с 1 января 2021 года. Эксперты отмечают, что этот фактор в первую очередь сильно ударит по цене импортируемых автомобилей.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-5% с января 2021 года

Цены на новые автомобили в России с января 2021 года могут в среднем вырасти на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор - на 5%, считают опрошенные ТАСС эксперты.
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The Sunday Times: Навального отравили второй раз перед транспортировкой в Германию

Российского оппозиционера Алексея Навального после неудачной попытки отравления «Новичком» пытались убить ядом еще раз, когда он находился в состоянии комы, сообщили источники The Sunday Times в западных спецслужбах.
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