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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Автостат

За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ средневзвешенных цен* на новые легковые автомобили за последние 5 лет и выяснили, что они выросли на 40%. Так, в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей.
Автостатвчера в 08:39
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Тарантас Ньюс

Новые автомобили в России за пять лет подорожали на 40%

Тарантас Ньюсвчера в 09:02
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В России новые автомобили подорожали на 40% за последние 5 лет

AutoNewsвчера в 10:47
ТАСС

Цены на легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 40%

ТАССвчера в 09:58
SpeedMe

Цены на новые легковые машины в РФ за пять лет выросли на 40%

SpeedMeвчера в 14:07
CarsWeek.ru

За 5 лет цены на новые авто в России выросли на 40%

CarsWeek.ruвчера в 08:56
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Цены на новые легковые автомобили в России за пять лет выросли на 40%

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За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Автостатвчера в 08:39

Болтон рассказал о шокирующем доверии Трампа к Путину

Доверие, которое президент США Дональд Трамп проявил к российскому президенту Владимиру Путину на встрече в Хельсинки вызвало у его советника по национальной безопасности Джона Болтона наибольший шок за все время работы.
Lenta.ru01:52

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче «Спартака» и «Сочи»

Появилась запись переговоров арбитра Василия Казарцева и VAR на матче первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившемся скандальной ничьей (2:2). Её показал телеканал "Матч ТВ" во время специального эфира, посвящённого игре.
Life.ru19:30

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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