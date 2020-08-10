Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%
Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.В источнике
С чего всё началось
За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ средневзвешенных цен* на новые легковые автомобили за последние 5 лет и выяснили, что они выросли на 40%. Так, в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей.
Автостатвчера в 08:39
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