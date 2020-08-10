Будьте в Плюсе
Главное
Авто
США
Авто
Интересное
Авто
Политика
Авто
Общество
Авто
Экономика
Авто
В мире
Авто
Спорт
Авто
Происшествия
Авто
Культура
Авто
Технологии
Авто
Наука
Авто
Авто
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Автостат

За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ средневзвешенных цен* на новые легковые автомобили за последние 5 лет и выяснили, что они выросли на 40%. Так, в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей.
Автостатвчера в 08:39
Подробнее о событии
SpeedMe

Цены на новые легковые машины в РФ за пять лет выросли на 40%

SpeedMeвчера в 14:07
CarsWeek.ru

За 5 лет цены на новые авто в России выросли на 40%

CarsWeek.ruвчера в 08:56
ТАСС

Цены на легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 40%

ТАССвчера в 09:58
Тарантас Ньюс

Новые автомобили в России за пять лет подорожали на 40%

Тарантас Ньюсвчера в 09:02
AutoNews

В России новые автомобили подорожали на 40% за последние 5 лет

AutoNewsвчера в 10:47
Автоновости дня

Цены на новые легковые автомобили в России за пять лет выросли на 40%

Автоновости днявчера в 08:40
Автостат

За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Автостатвчера в 08:39

Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико оценил ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19.
Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины
RT на русском04:23

«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
ПРАЙМ05:26

В дальний космос отправят только тех, кто «готов сгореть»

Как подчеркнул руководитель «Роскосмоса», взять с собой много еды и оборудования на борт в таком полёте, поэтому требуется отладить технологию регенерации воздуха, переработки урины в техническую и питьевую воду, выращивания пищи в условиях космического корабля, а также довести до совершенства возможности 3D-печати.
Популярная механикавчера в 09:16
6

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
386

Mercedes-Benz Sprinter переделали в роскошный отель на колесах

Боковые диваны раскладываются в просторную кровать Работоспособность ванной комнаты обеспечивают резервуары для чистой воды (76 литров) и «технической» (49 литров) Ранее наш портал рассказывал, что из пикапа Mercedes-Benz X-Class сделали яхту на колесах.
CarsWeek.ru03:11