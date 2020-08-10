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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Автостат

За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ средневзвешенных цен* на новые легковые автомобили за последние 5 лет и выяснили, что они выросли на 40%. Так, в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей.
Автостатвчера в 08:39
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SpeedMe

Цены на новые легковые машины в РФ за пять лет выросли на 40%

SpeedMeвчера в 14:07
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За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

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Новые автомобили в России за пять лет подорожали на 40%

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Цены на новые легковые автомобили в России за пять лет выросли на 40%

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Цены на легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 40%

ТАССвчера в 09:58

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28