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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.В источнике
С чего всё началось
Автостат

За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ средневзвешенных цен* на новые легковые автомобили за последние 5 лет и выяснили, что они выросли на 40%. Так, в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей.
Автостатвчера в 08:39
Подробнее о событии
Автостат

За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Автостатвчера в 08:39
AutoNews

В России новые автомобили подорожали на 40% за последние 5 лет

AutoNewsвчера в 10:47
ТАСС

Цены на легковые автомобили в России за 5 лет выросли на 40%

ТАССвчера в 09:58
Тарантас Ньюс

Новые автомобили в России за пять лет подорожали на 40%

Тарантас Ньюсвчера в 09:02
CarsWeek.ru

За 5 лет цены на новые авто в России выросли на 40%

CarsWeek.ruвчера в 08:56
Автоновости дня

Цены на новые легковые автомобили в России за пять лет выросли на 40%

Автоновости днявчера в 08:40
SpeedMe

Цены на новые легковые машины в РФ за пять лет выросли на 40%

SpeedMeвчера в 14:07

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
ТАССвчера в 06:19
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Арбитр Еськов объяснил, почему не отменил пенальти в ворота «Спартака»

Москва, 11 августа 2020, 08:20 — REGNUM Арбитр Алексей Еськов, работавший в качестве видеоассистента главного судьи (VAR) в матче «Спартак» — «Сочи», заявил, что не мог отменить пенальти, назначенный в ворота московской команды в конце игры.
REGNUM01:20

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Инвесторы примерят «Обувь России»

Совет директоров ПАО ОР, головной компании ГК "Обувь России", принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на 2,8 млрд руб. Об этом компания сообщила сегодня.
Коммерсантъ02:59

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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