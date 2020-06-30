В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.

с чего всё началось

Как отмечает в беседе с «МК» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин, уже скоро стоимость обручальных колец может вырасти на треть. В России на интернет-распродаже розовое золотое кольцо 585 пробы можно сейчас купить за 7 тыс рублей.

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