Общество

Piter.tvPiter.tvВ России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

По словам корреспондента, теперь огурцы стоят около 400 рублей. Вирус также взвинтил цены и на помидоры — 700 рублей за кг.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Приморье открыло границу с Китаем для фур из-за взлета цен

Московский Комсомолец10:20

На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты

Общественное телевидение России03:26

В магазинах Дальнего Востока из-за коронавируса взлетели цены на еду

НТВ05:24

Китайский вирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

Lenta.ru05:23

Вирус усложнил логистику

Интерфакс - Россия05:15

Из-за коронавируса овощи на Дальнем Востоке подорожали вдвое

МИР 2410:00

Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

Телеканал 360°вчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:46, Ашберн
Здоровье

Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают

Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
ToDay News Ufa 04:35
Шоу-бизнес

К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии

48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.
Московский Комсомолец 10:18
Политика

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
RT на русском 06:43
Политика

Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг "слава Украине" в качестве приветствия почетного караула в Киеве.
Газета.Ru 08:57
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Экономика

В России рекордно увеличилось число финансовых пирамид

В октябре прошлого года ЦБ сообщал о снижении числа граждан, которые вкладывают средства в сомнительные финансовые схемы, в том числе пирамиды.
Lenta.ru 10:12
Политика

СМИ узнали о планах США расширить санкции против «Северного потока-2»

Новые санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» со стороны США могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.
РБК 10:39
Здоровье

Москвичи могут пройти бесплатную диагностику шести видов рака

В феврале жители Москвы смогут бесплатно пройти диагностику шести самых распространённых видов онкологических заболеваний.
ТВ Центр 06:54
Общество

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
Ведомости 02 февраля в 19:04
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

ToDay News Ufa 01:24
Армия и оружие

"Дави его!": российские БТР взяли тараном американские броневики в Сирии

Очередная попытка американских военных заблокировать дорогу российскому военному патрулю на севере Сирии едва не завершилась травмами для американских солдат.
Avia.pro 07:18
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

Депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву поймали за перепиской с лидером российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским.
Lenta.ru 08:24
Армия и оружие

Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по ситуации в Идлибе

Турция не выполнила некоторые ключевые обязательства для разрешения ситуации в сирийском Идлибе.
Известия 09:50
Политика

Наступил момент истины: Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

REGNUM 05:40
Политика

Лукашенко заявил о завершении «периода холода» в отношениях с США

«Период холода» в отношениях Минска и Вашингтона окончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:12
Космос

Запуск «Джеймса Уэбба» предложили перенести еще на четыре месяца

Работы по космическому телескопу «Джеймс Уэбб» вряд ли будут завершены к марту 2021 года, поэтому его запуск необходимо перенести на четыре месяца.
N+1 вчера в 01:36
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС вчера в 09:55
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала его 40-летнюю любовницу-миллионершу

Мать Прохора Шаляпина показала сына с новой возлюбленной, которой является 40-летняя миллионерша из Канады.
Актуальные Новости 01:47
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM 10:01
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Общество

В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ

Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Интерфакс 05:53
Политика

Эрдоган снова заявил, что Турция не признает Крым российским

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru вчера в 10:02
Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля» назвал Балотелли самым сумасшедшим футболистом

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович рассказал об особенностях поведения экс-нападающего англичан Марио Балотелли.
Матч ТВ 05:18
Происшествия

Мужчину, избившего пасынка, доставили в отделение полиции Москвы

РИА Новости 10:08
Кино

Стал известен состав персонажей киноверсии видеоигры Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
News.ru 07:12
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное