Общество
Piter.tvВ России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей
По словам корреспондента, теперь огурцы стоят около 400 рублей. Вирус также взвинтил цены и на помидоры — 700 рублей за кг.
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На Дальнем Востоке после закрытия границы с Китаем подорожали овощи и фрукты
Общественное телевидение России03:26
Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
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