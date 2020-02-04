Общество
Московский КомсомолецЦены на огурцы подскочили до 400 рублей из-за вспышки коронавируса
Вспышка коронавируса взвинтила цены на овощи и фрукты на Дальнем Востоке. Так, после закрытия границы России с Китаем на Дальнем Востоке поставщики подняли цены в два раза. Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье российские огурцы стоят уже по 400 рублей за килограмм.
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Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая
Телеканал 360°вчера в 17:00
В Хабаровский край будут поставлять овощи из Кемерова из-за коронавируса
Газета Кемеровавчера в 22:01
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