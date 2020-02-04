Общество

9111.ru9111.ruЦены на огурцы в России взлетели до 400 рублей

На Дальнем Востоке из-за закрытой границы между Россией и Китаем цены на овощи выросли в два раза. Например, в Приморье стоимость килограмма огурцов стоит 400 рублей. Из-за китайского вируса также выросли цены на помидоры.
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Из-за коронавируса овощи на Дальнем Востоке подорожали вдвое

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Цены на огурцы подскочили до 400 рублей из-за вспышки коронавируса

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Общественное телевидение России03:26

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Интерфакс - Россия05:15

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НТВ05:24

Коронавирус ударил по овощам. Российские ретейлеры отказались от поставок из Китая

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