Экономика
ИА АРДЦены на основные экспортные товары Монголии растут
По состоянию на 23 марта цена на медь упала до 4609 долларов США. Однако, поскольку спрос со стороны Китая возобновился, монгольские цены на медь вновь взлетели. Как правило, всякий раз, когда происходит мировой финансовый кризис, цены на золото растут.
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Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru 21:15
Армия и оружие
МиГ-35 оснастят перспективным оружием
Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов.
РИА Новости 20:39
Общество
В России в июне изменится график выплат пенсий
Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
Футбол
Ройсу может потребоваться операция
Капитан и полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит остаток сезона. Вероятно, ему потребуется операция, сообщает Bild.
Спорт-Экспресс 16:07
Авто
За 10 лет россияне разлюбили седаны
Известно, что десять лет назад около 40% россиян предпочитали седаны.
32CARS.ru 16:05
Общество
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Культура
«Первый канал» объяснил кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»
Rambler News Service вчера в 04:39
Экономика
«Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов
Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.
ТАСС 21:36
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Армия и оружие
ВМС США запретят использование флага конфедератов
«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI 20:57
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Политика
Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии
Американский президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии.
Evo-rus.com вчера в 08:44
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Здоровье
Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине
По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
Политика
Пекин отказывается участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США
«Китай не намерен принимать участие в так называемых трехсторонних переговорах с Россией и США о разоружении», — подчеркнула дипломат, добавив, что Пекин уже неоднократно заявлял о своей позиции по этому вопросу.
REGNUM 04:27
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru 01:25
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
Газета Metro вчера в 09:31