По состоянию на 23 марта цена на медь упала до 4609 долларов США. Однако, поскольку спрос со стороны Китая возобновился, монгольские цены на медь вновь взлетели. Как правило, всякий раз, когда происходит мировой финансовый кризис, цены на золото растут.

Происшествия Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. 19

Армия и оружие МиГ-35 оснастят перспективным оружием Практически вся номенклатура вооружений уже испытана на новейшем истребителе МиГ-35, но есть перспективные образцы, которые пока не готовы к применению в полетах, сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в ОАК Ростеха) Дмитрий Селиванов. 4

Футбол Ройсу может потребоваться операция Капитан и полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит остаток сезона. Вероятно, ему потребуется операция, сообщает Bild.

Происшествия В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.

Экономика «Известия»: Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений.

Армия и оружие ВМС США запретят использование флага конфедератов «Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен. 1

Политика Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову. 426

Политика Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии Американский президент Дональд Трамп приказал сократить численность американских войск в Германии.

Происшествия Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. 41

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 5

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 480