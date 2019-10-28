Путешествия
Вечерние ЧелныЦены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
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с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
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Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения «налога на проживание»
Интерфаксвчера в 09:11
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