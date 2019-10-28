с чего всё началось

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Кино «Малефисента» остается лидером российского проката Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.

Экономика Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд «В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Фигурное катание Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Технологии Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Технологии Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.

Авто Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения появился в России Официально о старте «живых» продаж автомобиля в компании не объявляли, но Toyota RAV4 нового поколения уже добрался до большинства российских дилеров.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».

Происшествия Убитого сослуживцем сержанта похоронили в Забайкалье В селе Кука Читинского района прошли похороны сержанта Романа Ковалёва, которого застрелил сослуживец Рамиль Шамсутдинов.