Путешествия

Вечерние ЧелныВечерние ЧелныЦены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Читать в источнике
Комментировать213
с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъвчера в 09:03

Подробнее о событии

В АТОР оценили последствия от «налога на проживание» в Турции

Известия09:20

Турецкие туры станут дороже из-за нового налога

Телеканал 360°вчера в 14:06

Отдых в Турции для россиян может стать дороже

ТК Звездавчера в 21:45

Россиянам рассказали о ценах на туры в Турцию в следующем сезоне

News.ruвчера в 16:56

Цены на отдых в Турции в 2020 году не повысятся, считает эксперт

РИА Новости04:07

Туроператоры ответили на сообщения о «налоге на проживание» в Турции

РБКвчера в 13:48

В Турции появится «налог на проживание»

Сусанинвчера в 09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия

Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу

Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Газета.Ru 16:24
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Общество

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Экономика

Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.
RT на русском вчера в 12:54
Общество

Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений

Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Армия и оружие

Турция собирается закупить российские Су-35

Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 05:58
Экономика

ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
RT на русском 05:11
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 16:50
Футбол

«Манчестер Сити» прошел «Саутгемптон» в Кубке Лиги

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Лиги.
Soccer.ru 17:39
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru 16:05
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
РЕН ТВ 17:41
Армия и оружие

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru 13:05
Здоровье

Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

Ugpressa.ru 05:44
Наука

Резистентность: зачем она?

Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.
Индикатор вчера в 06:25
Шоу-бизнес

Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Армия и оружие

При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв

При подготовке встречи российской военной полиции с представителями турецкой стороны на севере Сирии произошел подрыв взрывного устройства.
РБК 09:47
Здоровье

В Самарской области 519 человек заболели мышиной лихорадкой

В Самарской области с января по сентябрь 2019 года зафиксировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них 519 - случаи заболевания мышиной лихорадкой.
СитиТрафик вчера в 10:52
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве

Коммерсантъ 15:19
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Космос

Умер академик Николай Анфимов, управлявший затоплением станции «Мир»

Российский ученый Николай Анфимов, руководивший сведением с орбиты орбитальной станции "Мир", скончался после продолжительной болезни, сообщает "Роскосмос".
РИА Новости 11:30
Теннис

Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Политика

Президент Кубы приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примет участие в праздновании 75-летия Победы в 2020 году в Москве.
Коммерсантъ 10:21
Футбол

УЕФА проведёт отбор ЧМ-2022 по обновлённой схеме

УЕФА обнародовал проект отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре для европейских сборных.
Евро-футбол.ру 14:55
Политика

Контактная группа согласовала дату начала отвода войск в Петровском

Дату начала отвода войск в районе населённого пункта Петровское согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 10:32
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Политика

Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США

«Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.
Телеканал 360° вчера в 16:22
Единоборства

Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
RT на русском 17:32
Политика

Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
РБК 15:49
Технологии

Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего

"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
РИА Новости 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное