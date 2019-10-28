с чего всё началось

Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.

Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога

Экономика Медведев поручил в десять раз увеличить долю экспорта российских судов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил в десять раз увеличить объём экспортных поставок кораблей в рамках реализации стратегии развития российского судостроения до 2035 года.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Наука Резистентность: зачем она? Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.

Здоровье В Самарской области 519 человек заболели мышиной лихорадкой В Самарской области с января по сентябрь 2019 года зафиксировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них 519 - случаи заболевания мышиной лихорадкой.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Политика Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США «Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.

Единоборства Уайт подтвердил, что намерен организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном Президент UFC Дана Уайт заявил, что руководство промоушена ведёт переговоры по организации поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.