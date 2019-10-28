Путешествия
Вечерние ЧелныЦены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога
Ассоциация туроператоров России считает, что данный налог не окажет существенного влияния на цены в этом году, так как большинство отельеров уже выставили предложения на следующий год и не могут включить сбор в конечную стоимость проживания, однако в 2021 году следует ожидать повышения цен более чем на 2%.
Читать в источнике
Оценить117
с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты предсказали рост цен на туры в Турцию после введения «налога на проживание»
Интерфаксвчера в 09:11
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 22:41, Вашингтон
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
Культуромания 00:47
Политика
Сессия парламента Хакасии обещает быть горячей, но не взрывной
О стартующей 30 октября в 10 часов утра в Абакане 12-й сессии Верховного Совета Хакасии в информационном поле республики говорилось очень много.
ИА Хакасия вчера в 23:09
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Российская газета 18:02
Общество
Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии
Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
ТАСС 15:21
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия 27 октября в 22:12
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Политика
Россия, Иран и Турция подтвердили приверженность суверенитету Сирии
Главы МИД Турции, России и Ирана подтвердили полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также поприветствовали все усилия сирийского правительства по борьбе с терроризмом и сепаратизмом.
REGNUM 20:41
Происшествия
Убившему 8 человек в Горном Рамилю Шамсутдинову предъявили обвинение
Рамиль Шамсутдинов ранил двоих солдат и восемь человек убил.
Регион online вчера в 03:20
Общество
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников.
RT на русском 09:09
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Происшествия
В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз
Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
ТАСС 21:59
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.
РБК 21:24
Авто
Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4
Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Автоновости дня вчера в 06:26
Шоу-бизнес
На концерте Аллы Пугачевой в Минске выступит Анастасия Волочкова
2 ноября на концертной площадке в Минске состоится концерт Аллы Пугачевой. В нем примет участие Анастасия Волочкова.
Актуальные Новости 04:09
Здоровье
Совет почётных граждан Владивостока провел расширенное заседание
На повестке заседания Совета почетных граждан Владивостока обсуждались сразу два важных для всех жителей вопроса – это безопасность дорожного движения и улучшение качества медицинского обслуживания.
ДВ-РОСС 07:29
Гаджеты
У Galaxy Fold почти сложились продажи
По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.
Коммерсантъ 19:10
Музыка
В Иркутске и Братске отменили концерты группы «Чиж&Co»
В Иркутске организаторы вновь отменили концерт без объяснения причин.
Байкал24 06:21
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Гаджеты
Aliexpress и TMall раскрыли скидки к распродаже 11 ноября
Любители видеоигр могут присмотреть для себя игровую приставку Xbox One S на 1 ТБ, за который 11 ноября будут просить 18 900 рублей вместо 23 990, которые за консоль просят сегодня.
Ferra вчера в 14:53
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Политика
Новак: Россия предложила Украине «пакетно» решить спор по газу
Россия предложила Киеву пакетное решение для урегулирования спора по газу.
Росбалт вчера в 14:03
Армия и оружие
Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35