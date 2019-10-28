с чего всё началось

Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.

Отдых в Турции для россиян подорожает

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе курдских подразделений на севере Сирии Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном, что из зоны безопасности на северо-востоке Сирии досрочно завершен отвод вооруженных курдских подразделений, сообщает ФАН.

Политика США собрались выйти из Договора по открытому небу Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.

Экономика «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.

Происшествия Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово Самолет авиакомпании Thai Airways рейса Лондон — Бангкок сел в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Культура На ТНТ показали пародию на Соловьева Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.

Армия и оружие Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Наука Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.

Общество «Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка» Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).