Путешествия
Вести.RuОтдых в Турции для россиян подорожает
Турецкий Минфин в 2020 году вводит новые сборы с отельеров. Среди них "налог на проживание". Базовая ставка налога составляет два процента.
Читать в источнике
Оценить117
с чего всё началось
В туристической отрасли Турции может появиться новый налог, который охватит все объекты размещения, включая и отели на популярных у россиян курортах, утверждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъвчера в 09:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе курдских подразделений на севере Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном, что из зоны безопасности на северо-востоке Сирии досрочно завершен отвод вооруженных курдских подразделений, сообщает ФАН.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Политика
Лавров оценил планы США контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений являются высокомерными.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Гаджеты
Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11
Некогда популярный из-за своих характеристик Pocophone F1 получил глобальную версию MIUI 11.
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Шоу-бизнес
Татарский певец извинился за шутку над трупом сбитого животного
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Здоровье
Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи
Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейса Лондон — Бангкок сел в московском аэропорту Домодедово из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Экономика
Законопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети
Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Происшествия
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
На борту сбитого над территорий самопровозглашенной Луганской народной республики беспилотника украинских силовиков обнаружен яд растительного происхождения, заявили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Армия и оружие
Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Наука
Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии
Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Космос
Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики
Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.
Происшествия