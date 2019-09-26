Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Так, самое бюджетное место в хостеле обойдется всего в 1 тысячу рублей в сутки.

Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы

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