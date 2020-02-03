Общество

Общественное телевидение ПриморьяОбщественное телевидение ПриморьяЦены на овощи во Владивостоке взлетели из-за коронавируса

Напомним, в связи с угрозой эпидемии коронавируса - с 31 января закрыты пункты пропуска на границе с Китаем, который являлся основным поставщиком овощей для Дальнего Востока. Заменить быстро китайское направление будет очень трудно.
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