Экономика
ВедомостиЦены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию
Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
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Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Технологии
В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты
Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.
Происшествия
Глава ОСК не увидел критических повреждений у «Адмирала Кузнецова»
Пожар, произошедший на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», не причинил кораблю «критических» повреждений, заявил «Интерфаксу» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Здоровье
Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?
Рассказываем, что это такое, почему эти конфетки набирают популярность в молодежной среде и что делают власти, чтобы это исправить.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Гаджеты
Segway-Ninebot занялась электромопедами
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Экономика
Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Шоу-бизнес
Дана Борисова не скучает по дочери
Дана Борисова крупно поссорилась со своей дочерью Полиной, которая, по признанию бывшей телеведущей, выросла избалованным ребёнком.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Политика
В ЕС признали создание независимого оператора ГТС на Украине
Секретариат энергетического сообщества ЕС подтвердил, что новый оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины отделен от «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями законодательства Евросоюза.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
Здоровье
Более 40 автомобилей «скорой помощи» получила Республика Алтай
По данным властей, глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил ключи от 42 автомобилей "скорой помощи" и 19 новых школьных автобусов, поступивших в регион.
Гаджеты
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
Пользователи же новых Ryzen 5 1600 отмечают, что процессоры обладают более высоким IPC, поддерживают модули оперативной памяти с более высокой частотой, и работают с более высокой тактовой частотой сами по себе.
Энергетика
На Украине продлили срок бронирования транзитных мощностей ГТС
«Регулятор пошел навстречу, еще раз подтвердив конструктивную позицию Украины, и продлил сроки бронирования долгосрочных мощностей до 31 декабря», — цитирует его ТАСС.
Происшествия
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Японии в префектуре Кагосима, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Происшествия
На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины
Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
Политика
Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Политика
Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ
Торговая палата США заявила о потенциальном ущербе, который получат американские компании в результате принятия антироссийских санкций.
Футбол
Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.