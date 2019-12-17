Экономика

ВедомостиВедомостиЦены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию

Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
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Спотовая цена палладия впервые превысила $2 тыс

Коммерсантъвчера в 14:51

Палладий впервые в истории подскочил выше $2 тыс за унцию

Газета.Ruвчера в 04:30

Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

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Редкий металл побил исторический рекорд

Lenta.ruвчера в 21:02

Цены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию

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Цена палладия превысила $2 тыс. за унцию

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Во всем виноват автопром. Почему палладий стал дороже золота

ПРАЙМвчера в 06:42
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:39, Ашберн
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Палата представителей США в среду проголосует по импичменту Трампа

В среду состоится финальное голосование палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа.
Российская газета вчера в 19:11
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок

Российская газета 16 декабря в 04:43
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM вчера в 17:28
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
ТАСС 00:21
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости вчера в 13:02
Технологии

В Турции запретили YouTube и GMail после жалобы «Яндекса» на Google

Причиной стала жалоба «Яндекса» в антимонопольные органы Турции на Google за отсутствие возможности выбора поисковой системы по умолчанию в браузере Chrome для Android.
ФАН вчера в 12:18
Политика

ЕС признал завершённым создание независимого оператора ГТС на Украине

Европейский союз заявил о признании завершённым процесса создания независимого оператора газотранспортной системы на Украине.
Life.ru вчера в 14:39
Музыка

Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва

Известный по образу Верки Сердючки украинский исполнитель Андрей Данилко презентовал новую музыкальную композицию Make It Rain Champagne после многолетнего перерыва, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 16 декабря в 07:10
Общество

Британские молодожены решили развестись прямо на свадьбе

Британские молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались во время свадьбы.
Газета.Ru 16 декабря в 12:06
Общество

В России могут ввести штраф за ложную маркировку товаров по ГОСТу

Для производителей могут ввести отдельный штраф до 800 тыс. рублей в случае предоставления ложной информации о соответствии их продукции ГОСТу.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Наша версия вчера в 13:23
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса, убрав упоминание об этом из конституции страны.
Lenta.ru вчера в 21:27
Наука

В костях и жире обнаружены рецепторы к окситоцину

Новым эффективным средством для борьбы с остеопорозом и ожирением может стать гормон окситоцин, обнаруженный в в костной и жировой тканях.
Ugpressa.ru вчера в 07:20
Общество

Губернатор Магаданской области объявил 31 декабря выходным

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду, 18 декабря, подписал указ, предполагающий перенос выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Известия вчера в 22:46
Авто

Porsche Macan GTS стал немного мощнее

Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
CARakoom.com вчера в 05:29
Происшествия

На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 20:27
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро пошли вверх

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал по сравнению с закрытием в пятницу, курс валюты ЕС вырос на семь копеек и составлял 69,68 рубля.
Свободная Пресса вчера в 03:25
Общество

Виктория Скрипаль усомнилась в отказе дяди от встречи с дипломатами

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что не верит на слово послу Великобритании в РФ Лори Бристоу, заявившему об отказе Скрипалей встречаться с представителями российского посольства в Лондоне, но если это действительно так, она не понимает логику родственников.
РИА Новости вчера в 12:47
Политика

Лавров заявил о неготовности ЕС к равноправию в отношениях с Россией

Россия является частью европейского цивилизационного пространства, однако Евросоюз не готов к равноправным отношениям, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете".
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Политика

NBC: временный поверенный в делах США на Украине покидает пост

Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:12
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Культура

В Уфе открыли выставку театральных монет

В Уфе открылась выставка монет «Магия театра». Она проходит в фойе второго этажа Театра оперы и балета.
UfaTime.ru вчера в 10:36
Армия и оружие

ВС США и Канады заявили о наблюдении за кораблем «Виктор Леонов»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) (США, Канада) заявило о наблюдении за российским разведывательным кораблем ВМФ России "Виктор Леонов" в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 00:17
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Радио Комсомольская правда 16 декабря в 09:30
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Специалисты iFixit разобрали новый Mac Pro

Специалисты iFixit в рамках проведения исследования разобрали новый Mac Pro.
Актуальные Новости вчера в 12:28
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

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