Экономика
ВедомостиЦены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию
Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
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Армия и оружие
В Генштабе рассказали о дивизиях и бригадах в составе ВС России
На вопрос военного атташе Великобритании Герасимов ответил, что опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что нет однозначного подхода к выбору бригадной или дивизионной структуры, так как всё зависит от особенностей и условий их применения.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Все трое осуждены за "совершение действий, выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия и угрозой его применения".
Политика
Правительство США через суд получило право на доходы от книги Сноудена
Американские власти заявляют, что коль скоро Сноуден приобрел популярность благодаря присвоению государственной информации, то он не имеет право получать прибыль от изданной им в ряде стран книги.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Политика
В Донбассе заявили об усилении интеграции с Россией
Донбасс намерен планомерно двигаться к интеграции с Россией. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр
Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Авто
КамАЗ показал новое поколение тягача
Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
Транспорт
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили
Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Энергетика
«Газпром» построит газохимический комплекс на Ямале
«Газпром» заявил о планах на строительство газохимического комплекса на полуострове Ямал, на котором будут производить полимеры.
Общество
В России предложили штрафовать за ложь о соответствии ГОСТу
В документе говорится о штрафах за «неприменение изготовителем продукции, исполнителем работ национального стандарта РФ в случае публичного заявления о соответствии».
Хоккей
«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ
Экономика
Ретейлеры зафиксировали рост средней цены смартфона на ₽1 тыс
В 2019 году объем рынка смартфонов по количеству проданных устройств почти не изменится по сравнению с прошлым годом, прирост составил около 1%, рассказал РБК Алексей Меркутов, представитель МТС, одного из крупнейших игроков на рынке сотового ретейла.
Общество
«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
Музыка
Сергей Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта «жалким»
Солист музыкальной группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал первое выступление певца Николая Носкова после инсульта «жалким зрелищем».
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с «Динамо»
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Экономика
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Политика
Конгресс США определился с датой голосования по импичменту Трампа
Голосование в палате представителей Конгресса США по вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу назначено на 18 декабря.
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
Политика
Госдума завершает осеннюю сессию
"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Гаджеты
Huawei анонсировала старт продаж легких очков VR Glass
Представленный продукт с названием Huawei VR Glass имеет компактные размеры и в сравнении с подобными продуктами он является самым легким.
Происшествия