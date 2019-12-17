Экономика
ВедомостиЦены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию
Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
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BMW рассказала о дальнобойности электрического BMW iX3
Компания BMW раскрыла часть характеристик нового электрического кроссовера iX3.
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
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Bloomberg: США признали бесполезность мер по «Северному потоку — 2»
Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.
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Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
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В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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МИД РФ предложил изменить закон об особом статусе Донбасса
Ряд пунктов в законе «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» требуют изменений, считают в МИД России.
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На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
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Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
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«Обалденная»: Наташа Королева кардинально изменила прическу
Наташа Королева преобразилась ради фотосессии в Майами. 46-летняя певица примерила новый, совсем не похожий на прежний, образ.
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ
Госдума приняла законопроект, устанавливающий правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку
Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Общество
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Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
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В Кремле назвали главное событие 2019 года
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Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Политика
Глава МИД Японии обсудит с Лавровым задержание японских судов у Курил
Вопрос о задержании пяти японских рыболовецких судов в акватории Курильских островов министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который в настоящее время находится с визитом в Москве, затронет на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Общество
В «грязной» российской нефти нашли смертельно опасное вещество
В загрязненной российской нефти, прокачка которой по нефтепроводу «Дружба» была приостановлена в апреле этого года из-за повышенного содержания хлорорганических соединений, была обнаружена смертельно опасная субстанция.
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Оздоев назвал 2019 год лучшим в карьере
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Появились отзывы первых зрителей «Звездных Войн» в России
Финальные титры картины зрители встретили продолжительными аплодисментами, а после обсуждали картину с журналистами и в социальных сетях.
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
Политика
Володин подвел итоги работы Госдумы в осеннюю сессию
Госдума завершает свою работу в этом году - на финальном пленарном заседании сессии глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел главные итоги работы.
Политика
Маневры российского корабля-разведчика насторожили США
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Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
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Кроссовер Changan CS55 выйдет в России с четырьмя комплектациями
Известно, что "паркетный" китайский внедорожник выйдет в России с четырьмя комплектациями.