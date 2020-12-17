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REGNUM
REGNUM

Цены на подсолнечное масло и сахар за Уралом теперь зависят от губернаторов

Подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло действует только до Урала включительно.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар

"Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло - важнейших продовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:42
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REGNUM

В сети не успокоились после соглашения о поддержке цен на продукты в РФ

REGNUM00:45
ПРАЙМ

Производители и ритейлеры договорились о ценах на масло и сахар

ПРАЙМвчера в 14:39
Фонтанка.Ру

В Минсельхозе назвали цены на сахар и масло после стабилизации

Фонтанка.Рувчера в 09:55
РИА Новости

В Минсельхозе назвали срок снижения цен на сахар и масло

РИА Новостивчера в 10:05
Московский Комсомолец

Минпромторг сообщил о подписании соглашения по маслу и сахару

Московский Комсомолецвчера в 10:24
ТАСС

Сахар по 46, масло по 110. Российские власти и бизнес договорились о снижении цен

ТАССвчера в 11:52
Известия

Назван срок действия соглашения по ценам на подсолнечное масло

Известиявчера в 10:30

В Госдепе разъяснили введение санкций против Турции за покупку С-400

Вашингтон, 17 декабря 2020, 11:35 — REGNUM Санкции США, которые введены в отношении Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, должны «скорректировать курс» турецкой стороны, а не повлиять на отношения между двумя странами.
В Госдепе разъяснили введение санкций против Турции за покупку С-400
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Амурский судостроительный завод заключил контракт на поставку шести боевых кораблей

Амурский судостроительный завод за семь лет поставит на Тихоокеанский флот шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты "Циркон", передает ОТР.
Общественное телевидение России15 декабря в 09:24