Цены на подсолнечное масло и сахар за Уралом теперь зависят от губернаторов
Подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло действует только до Урала включительно.В источнике
С чего всё началось
Минпромторг назвал предельные цены на подсолнечное масло и сахар
"Минсельхоз России, Минпромторг России, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров страны по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло - важнейших продовольственных товаров первой необходимости", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:42
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