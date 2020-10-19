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Интерфакс
Интерфакс

Цены на подсолнечное масло в РФ установили новый рекорд

Цены на сырое подсолнечное масло в РФ на минувшей неделе резко выросли. Как сообщает "СовЭкон", средние котировки укрепились на 6,6% - до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Заметно подорожал и подсолнечник.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор – новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон". "Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает...
РИА Новостивчера в 16:14
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Цена подсолнечного масла в России побила рекорд

РЕН ТВ20:02
РБК

В России рекордно подорожало подсолнечное масло

РБК17:09
Интерфакс

Цены на подсолнечное масло в РФ установили новый рекорд

Интерфаксвчера в 14:32
ТАСС

Стоимость подсолнечного масла за неделю выросла до 74,2 тыс. руб./т

ТАССвчера в 15:19
Lenta.ru

Подсолнечное масло в России рекордно подорожало

Lenta.ruвчера в 14:27
ПРАЙМ

Цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд

ПРАЙМвчера в 14:09
RT на русском

Аналитики сообщили о рекордных ценах на подсолнечное масло

RT на русскомвчера в 14:01

Власти Ирландии объявили о новом закручивании гаек в мерах по сдерживанию эпидемии

Вечером 19 октября власти Ирландии объявили о новом закручивании гаек в мерах по сдерживанию эпидемии коронавируса, введя почти полный карантин, хотя на этот раз школы останутся открытыми, сообщает Reuters.
BFM.ru22:00

Главный приз кинофестиваля в китайском Пинъяо получил фильм «Китобой»

Фильм «Китобой» российского режиссера Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо (PYIFF).
Сенсаций.Нетвчера в 14:29

Комитет Госдумы одобрил проект бюджета Фонда медстрахования на 2021-2023 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Доходы фонда Общий объем доходов бюджета фонда составит в 2021 году 2,533 трлн рублей, в 2022 году - 2,656 трлн рублей, в 2023 году - 2,798 трлн рублей.
ТАССвчера в 05:23

Кавани не сыграет против «ПСЖ» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не сможет дебютировать за английский клуб в предстоящем матче против бывшей своей команды «ПСЖ» на старте группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ18:14

Путин поблагодарил Стивена Сигала за помощь в сохранении байкальского омуля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи попросил руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова передать слова благодарности актёру Стивену Сигалу за участие в работе по восстановлению популяции байкальского омуля.
RT на русскомвчера в 11:10

Первая группа крови несколько снижает риск инфекции SARS-CoV-2

Из 841327 людей, прошедших ПЦР-тестирование на SARS-CoV-2 с конца февраля до конца июля, отобрали 473654 человека (56%), для которых были известны группы крови по системам AB0 и RhD (резус-фактор); 29% в ней составляли мужчины, 71% женщины.
PCR.newsвчера в 06:55