Цены на сырое подсолнечное масло в РФ на минувшей неделе резко выросли. Как сообщает "СовЭкон", средние котировки укрепились на 6,6% - до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Заметно подорожал и подсолнечник.

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