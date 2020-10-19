Цены на подсолнечное масло в РФ установили новый рекорд
Цены на сырое подсолнечное масло в РФ на минувшей неделе резко выросли. Как сообщает "СовЭкон", средние котировки укрепились на 6,6% - до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Заметно подорожал и подсолнечник.В источнике
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Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, основной фактор – новый скачок экспортных цен, говорится в материалах аналитического центра "Совэкон". "Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает...
РИА Новостивчера в 16:14
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