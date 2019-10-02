Экономика
ИзвестияЦены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Читать в источнике
Оценить306
с чего всё началось
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.Известия02 октября в 13:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:58, Вашингтон
Футбол
«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Брайтона»
Лондонский "Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение от "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 09:32
Транспорт
Стали известны детали новых поправок в ПДД в России
В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Происшествия
В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран
Сегодня, 5 октября в центре Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП - в Фонтанку упал автокран.
Российская газета 08:59
Армия и оружие
В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Музыка
В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка
2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
Discover24 вчера в 04:44
Футбол
«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета
Вести.Ru 09:03
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Общество
Гуф извинился за оскорбление чеченок
Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
РИА Новости 08:04
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Политика
Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине
Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество
Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне
Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Общество
МИД РФ рекомендовал россиянам избегать людных мест в Париже
Россиянам рекомендовали избегать людных мест во французской столице 6 октября в связи с проведением там марша праворадикальных организаций.
BFM.ru 09:30
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Шоу-бизнес
Маргарита Мамун впервые стала мамой
Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
7Дней.ру вчера в 08:00