Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Читать в источнике
Комментировать422
с чего всё началось

Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%

По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.
Известия02 октября в 13:00

Подробнее о событии

«Известия»: эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов

ТАСС02 октября в 19:15

Жителей России предупредили о росте цен на продукты

Царьград03 октября в 11:11

В России вырастут цены на продукты

РЕН ТВ03 октября в 03:04

Какие продукты могут подорожать до конца года на 3,5%?

Аргументы и Фактывчера в 06:43

Продуктовая картина: продовольственные товары подорожают на 3,5%

Известия02 октября в 17:01

Продукты подорожают на 3,2%

Телеканал 360°02 октября в 15:49

Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года

Газета.Ru02 октября в 13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 09:58, Вашингтон
Футбол

«Тоттенхэм» потерпел разгромное поражение от «Брайтона»

Лондонский "Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение от "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 09:32
Транспорт

Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ).
Lenta.ru 02:42
Шоу-бизнес

Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру

NewInform 09:08
Происшествия

В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран

Сегодня, 5 октября в центре Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП - в Фонтанку упал автокран.
Российская газета 08:59
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций (РЛС) систем предупреждения о ракетном нападении в новой госпрограмме вооружения после 2025 года, добавил Нестечук.
Известия 08:10
Транспорт

Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

Интерфакс 03:57
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Музыка

В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка

2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
Discover24 вчера в 04:44
Футбол

«Оренбург» загнал «Динамо» в зону вылета

Вести.Ru 09:03
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Общество

В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам

Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Общество

Гуф извинился за оскорбление чеченок

Рэпер Гуф записал видеообращение, в котором извинился за оскорбление чеченок. Он опубликовал ролик в инстаграме.
РИА Новости 08:04
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Происшествия

Кинолог прокомментировал советы по остановке агрессивной собаки от МЧС

Газета.Ru 09:16
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Политика

Волкер рассказал об отношении Трампа к Украине

Американский президент Дональд Трамп считает Украину коррумпированной страной, полной «ужасных людей».
Известия вчера в 20:08
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

Тимоти Шаламе и Лили Роуз Депп на красной дорожке премьеры «Короля» в Лондоне

Накануне 23-летний Тимоти Шаламе и 20-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, представили на фестивале BFI в Лондоне фильм «Король», где они сыграли главные роли.
Popcornnews.ru вчера в 08:29
Происшествия

В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева

5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Политика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Общество

МИД РФ рекомендовал россиянам избегать людных мест в Париже

Россиянам рекомендовали избегать людных мест во французской столице 6 октября в связи с проведением там марша праворадикальных организаций.
BFM.ru 09:30
Политика

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
UfacityNews.ru 03 октября в 08:46
Шоу-бизнес

Маргарита Мамун впервые стала мамой

Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
7Дней.ру вчера в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное