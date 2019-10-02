Экономика
ИзвестияЦены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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с чего всё началось
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.Известиявчера в 13:00
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Посол США в России Хантсман завершил миссию в Москве
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Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
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Объявлено о возвращении на сцену умирающей от рака Заворотнюк
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru вчера в 17:57
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Путин назвал использование доллара политическим оружием
Использование доллара в качестве политического оружия является крупной ошибкой.
Вечерняя Москва вчера в 11:08
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Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
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Общество
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Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Кино
Кинотеатры не хотят показывать «Джокера»
Popcake вчера в 04:30
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Политика
Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки
Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.
МИР 24 00:54
Экономика
Одобрен прогноз развития Барнаула на ближайшие три года
Прогноз социально-экономического развития Барнаула на 2020 – 2022 годы одобрен постановлением городской администрации от 1 октября и опубликован на официальном сайте мэрии.
ПолитСиб.Ру вчера в 03:20
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
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REGNUM вчера в 10:17
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
РИА Новости вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
ФАН вчера в 12:34
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
РБК вчера в 20:43
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В России начали оценивать долговую нагрузку при выдаче кредитов
Показатель долговой нагрузки рассчитывается при выдаче кредита на сумму от 10 тысяч рублей.
ИжевскИнфо.РУ 01 октября в 04:36
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
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Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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В Минвостокразвития определили механизм выдачи льготной ипотеки под 2%
Механизм выдачи льготной ипотеки под 2% молодым семьям на Дальнем Востоке определен и направлен на внутриведомственное согласование Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), 2 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12