Экономика
Мойка78Россиян взволновало сравнение цен на продукты в Саратове и Киеве
Видеоблогеры сравнили цены на основные продукты питания в России и на Украине. Как оказалось, российские продукты стоят существенно дешевле. Съемки проводились в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве.
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Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве
РИА Новости09 октября в 16:54
Картошка почти по 40 рублей: видеоблогер сравнил цены на продукты в Саратове и Киеве
Версия-Саратов09 октября в 01:19
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