Видеоблогеры сравнили цены на основные продукты питания в России и на Украине. Как оказалось, российские продукты стоят существенно дешевле. Съемки проводились в магазинах «Ашан» в Саратове и Киеве.

Россиян взволновало сравнение цен на продукты в Саратове и Киеве

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