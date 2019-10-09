Экономика
Газета.RuЦены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
На YouTube появился ролик, в котором пользователи сравнивают цены на одинаковые продукты в магазинах сети "Ашан" в Саратове и Киеве. Видео-эксперимент показал, что основные продукты питания в целом в России стоят дешевле, чем на Украине.
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Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве
РИА Новости09 октября в 16:54
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