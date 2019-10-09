На YouTube появился ролик, в котором пользователи сравнивают цены на одинаковые продукты в магазинах сети "Ашан" в Саратове и Киеве. Видео-эксперимент показал, что основные продукты питания в целом в России стоят дешевле, чем на Украине.

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

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