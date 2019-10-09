Экономика

Газета.RuГазета.RuБлогер сравнил цены на продукты в России и на Украине

Сравнив стоимость продуктов в Саратове и Киеве, украинский видеоблогер констатировал: в России молоко и макароны дешевле. Цены на самые простые и популярные в России и Украине продукты, которые мы едим практически каждый день, различаются порой в разы.
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СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ

News.ru00:42

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия08 октября в 23:23

Где дороже продукты - в Москве или Киеве

Комсомольская правдавчера в 18:05

Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове

ФАН09 октября в 19:13

Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве

РИА Новости09 октября в 16:54

В России и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ru09 октября в 00:38

Между Москвой и Киевом устроили битву цен

Lenta.ruвчера в 23:29
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Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Армия и оружие

Политолог оценил ситуацию с обстрелом военных США на севере Сирии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление Пентагона о том, что американские военнослужащие не пострадали в результате артиллерийского обстрела с турецких позиций в окрестностях сирийского Кобани.
RT на русском 04:04
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

В социальных сетях появились фотографии интерьера обновленной Kia Optima.
Car.ru 10 октября в 08:13
Происшествия

В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки

Девочку, пропавшую по дороге в школу, искали два дня. В четверг, 10 октября, был задержан подозреваемый в убийстве.
7 новостей вчера в 00:18
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Космос

Джим Пиблс удостоен Нобелевской премии по физике

REGNUM 10 октября в 12:39
Политика

Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала

РИА Новости 04:52
Политика

Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия

Российский лидер Владимир Путин в интервью RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что все, кто находится в Сирии нелегитимно, должны покинуть её территорию.
RT на русском 05:33
Происшествия

На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян

На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
Вести.Ru 05:29
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева

Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Происшествия

Катер с людьми затонул в Хабаровском крае

Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.
RT на русском 03:26
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Общество

Не стало космонавта Алексея Леонова

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Экономика

СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации

Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
REGNUM 10 октября в 11:09
Происшествия

В Японии стали известны первые жертвы тайфуна «Хагибис»

В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погиб один человек. Мужчина в возрасте около 50 лет перевернулся на малолитражной машине.
Российская газета 05:42
Футбол

«Рома» интересуется полузащитником «Локомотива»

Итальянский футбольный клуб «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.
ФАН вчера в 08:51
Происшествия

В Екатеринбурге после исчезновения молодой матери возбуждено уголовное дело

URA.Ru 04:55
Культура

Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»

В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Политика

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Армия и оружие

В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ

RT на русском вчера в 15:04
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Происшествия

Движение на Кольцевой линии московского метро ввели в график

После оперативной проверки состав с людьми продолжил движение, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе метрополитена.
Говорит Москва вчера в 12:20
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем

Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru вчера в 10:48
Происшествия

Дело о хищении у «Роскосмоса» 330 млн рублей направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос».
Русская Планета 04:56
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