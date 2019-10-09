Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

На YouTube появился ролик, в котором пользователи сравнивают цены на одинаковые продукты в магазинах сети "Ашан" в Саратове и Киеве. Видео-эксперимент показал, что основные продукты питания в целом в России стоят дешевле, чем на Украине.
Читать в источнике
Комментировать1523

Подробнее о событии

СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ

News.ru00:42

Между Москвой и Киевом устроили битву цен

Lenta.ruвчера в 23:29

В России и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ru09 октября в 00:38

Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве

РИА Новости09 октября в 16:54

Картошка почти по 40 рублей: видеоблогер сравнил цены на продукты в Саратове и Киеве

Версия-Саратов09 октября в 01:19

Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове

ФАН09 октября в 19:13

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия08 октября в 23:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:10, Вашингтон
Армия и оружие

В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР

RT на русском вчера в 06:41
Хоккей

«Металлург» нанес поражение «Северстали»

Sportbox.RU 12:38
Футбол

Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ

"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru 07:10
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опровергла ухудшение состояния актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла заголовки в СМИ по поводу ухудшения состояния актрисы. Об этом они сообщили в Instagram.
Мойка78 вчера в 22:38
Политика

В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Происшествия

Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео

Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Происшествия

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика

Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес

Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Политика

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Шоу-бизнес

Суд определил, кто получит наследство Юлии Началовой

Никулинский суд столицы во время нового заседания принял решение о том, наследство артистки достанется ее родителям — Виктору и Таисии Началовым, а также дочке Вере.
Телепрограмма 11:41
Политика

Украина намерена обменять три группы удерживаемых лиц

Подготовка к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, планируется обменять три группы граждан, об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
ФАН 08:43
Армия и оружие

Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»

Россия может вновь вернуться к созданию боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) "Баргузин".
Российская газета 08:14
Политика

РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 09:40
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости вчера в 12:15
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

В Японии выросло число пострадавших от тайфуна «Хагабис»

В Японии от тайфуна «Хагабис» погибли как минимум два человека, еще около 70 пострадали, сообщает 12 октября Kyodo.
REGNUM 10:05
Политика

Зеленский назвал условия выхода Украины из Минских соглашений

Киеву придется выйти из минского процесса, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ФАН 10 октября в 16:35
Авто

Кроссовер Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов

Кросс-купе Volkswagen Atlas Cross Sport представлен официально на специальном мероприятии в Северной Америке, где также будет организована его сборка.
Tvoe-avto.com 06:03
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ 04:42
Авто

Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором

Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Аргументы и Факты вчера в 20:01
Музыка

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Здоровье

7 ошибок, которые часто допускаются в измерении артериального давления

Измеренные значения артериального давления получаются выше, чем они есть на самом деле. Ошибка 3: манжета слишком тесна.
MedikForum.ru 10 октября в 21:02
Культура

Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд вчера в 13:18
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы

Накануне, 11 октября, родственники Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также показали фотографии преследующих семью артистки папарацци.
Lenta.ru 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное