Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан". Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине. Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей).
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СМИ сравнили цены в столицах Украины и РФ

News.ru00:42

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия08 октября в 23:23

Где дороже продукты - в Москве или Киеве

Комсомольская правдавчера в 18:05

Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове

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РИА Новости09 октября в 16:54

В России и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ru09 октября в 00:38

Между Москвой и Киевом устроили битву цен

Lenta.ruвчера в 23:29
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Россияне поддержали возвращение смертной казни

80 процентов россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Lenta.ru 00:41
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Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Умер советский космонавт Алексей Леонов

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Доступ1 вчера в 07:47
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Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 10 октября в 05:36
Политика

На Украине назвали «главную ошибку» Зеленского

Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
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Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Коммерсантъ вчера в 04:23
Политика

Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру вчера в 14:57
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

РИА Новости вчера в 20:05
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В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
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На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv вчера в 04:26
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Власти США приостановили ICO Telegram Дурова

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и получила разрешение по приостановке ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии.
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Выяснялась связь между раком и питанием вне дома

У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
ТВ Центр 10 октября в 02:02
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Сборная Португалии разгромила Люксембург в отборе ЧЕ с голом Рональдо

Сборная Португалии по футболу нанесла поражение с разгромным счётом команде Люксембурга в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
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Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии

В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
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Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда вчера в 11:53
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Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости вчера в 03:35
Общество

Тюменские школьники выступили в защиту оскорбившего их учителя

REGNUM вчера в 06:39
Кино

В США умер актёр Роберт Форстер

В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
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Технологии

Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
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Virgin Orbit планирует отправить первые частные малые спутники к Марсу

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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

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«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
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Пять человек погибли при пожаре в Бурятии

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Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд вчера в 15:35
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Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой

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