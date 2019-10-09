Экономика

Газета.RuГазета.RuЦены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан". Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине. Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей).
Читать в источнике
Комментировать1475

Подробнее о событии

Депутат, проживший на 3,5 тысячи рублей в месяц, объяснил разницу цен в Киеве и Саратове

ФАНвчера в 19:13

В России и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ruвчера в 00:38

Не там проверяли: Экономист раскритиковал сравнение цен на продукты в России и на Украине

Царьградвчера в 16:12

Блогеры сравнили стоимость продуктов в Саратове и Киеве

Регион 64вчера в 04:52

Сравнение цен на продукты в Саратове и Киеве вызвало ажиотаж в СМИ

Четвертая Властьвчера в 05:51

Картошка почти по 40 рублей: видеоблогер сравнил цены на продукты в Саратове и Киеве

Версия-Саратоввчера в 01:19

Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве

РИА Новостивчера в 16:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Политика

Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Разведение сил в Донбассе под Золотым сорвано вооруженными силами Украины, заявил уполномоченный представитель самопровозглашенной ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего, передает Луганский информационный центр.
Rambler News Service вчера в 07:21
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия вчера в 19:19
Общество

Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году

Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Экономика

Прожиточный минимум предложили снизить

Величина прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу будет уменьшена для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров - на 1,6%.
Российская газета вчера в 16:50
Политика

В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией» России

«Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды, в частности, и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации», — говорится в документе.
RT на русском 01:09
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Кино

Российский фильм «Дылда» стал претендентом на «Оскар»

Фильм "Дылда", снятый российским режиссером Кантемиром Балаговым, включен в число претендентов на премию киноакадемии США "Оскар" в номинации "лучший иностранный художественный фильм".
Газета.Ru 07 октября в 17:21
Политика

Лукашенко заявил о конфликте России и Украины в Донбассе

Решение конфликта в Донбассе возможно лишь при желании сторон - России и Украины - сесть за стол переговоров, утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Ruposters.ru 08 октября в 05:28
Происшествия

В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу

В Саратове по дороге в школу пропала 9-летняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
ТК Звезда 01:33
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган намерен еще раз стать отцом

Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.
Телепрограмма 01:48
Общество

Россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии

Еще 29 процентов жертвуют культурной программой — походами в театры и кино, чуть меньшая доля россиян экономит на лечении.
Lenta.ru 00:56
Авто

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня 08 октября в 02:06
Авто

Hyundai вложит около 13 млрд рублей в новый завод в Петербурге

REGNUM вчера в 10:37
Армия и оружие

Эрдоган обосновал право Турции на проведение операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна имеет право проводить операцию в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:57
Гаджеты

Apple может выпустить очки дополненной реальности в 2020 году

Очки дополненной реальности от компании Apple появятся на рынке уже в 2020 году.
iReactor 00:01
Футбол

«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой

Чемпионат вчера в 21:19
Экономика

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России

Как сообщает ТАСС, ранее рост экономики в России предсказывался на уровне 1,2%. Понижение связано со спадом промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, слабыми инвестициями, низким ростом торговли и другими факторами.
EastRussia вчера в 05:12
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы для предотвращения близорукости у детей

Роспотребнадзор рассказал россиянам об основных профилактических способах для предотвращения близорукости у детей, сообщает РИА Новости.
Слово и Дело 00:57
Технологии

Банковские карты в России начнут выдавать через мессенджеры

Процедура будет выглядеть следующим образом — в чат мессенджера (среди поддерживаемых заявлены Telegram, Viber, Line, Messenger от Facebook и другие) отправляется номер телефона, а затем ввод полученного через SMS кода подтверждения.
Популярная механика 01:28
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 07 октября в 04:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду

Меган Маркл и принц Гарри намерены переехать в Канаду Западные СМИ сообщают, что герцог и герцогиня вновь задумались о переезде.
Экспресс газета 01:51
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Происшествия

В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с рельсов и врезался в иномарку

В Нижнем Тагиле трамвай сошёл с путей и врезался в иномарку. В аварии пострадали несколько человек.
Уральский меридиан 01:21
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Авто

Обнаружен склад, где Nissan Skyline продают за «гроши»

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное