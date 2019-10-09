В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан". Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине. Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей).

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель Новый «каблучок» Lada Van с Х-дизайном появится в 2020 году и поступит в продажу летом.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%. Соответствующий документ внесен в Заксобрание области.

Политика Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Здоровье Двадцать процентов россиян страдают депрессией Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения. Такие результаты опроса специалистов приводят РИА Новости.

Футбол Тренер Шотландии: Дзюба отлично высказался о журналистах Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк оценил высказывание нападающего сборной России Артема Дзюбы по поводу отношения шотландских журналистов к своей национальной команде.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Политика Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.

Шоу-бизнес Заворотнюк покинула клинику на каталке С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.

Шоу-бизнес Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Общество Внесен законопроект о блокировке электронной почты россиян Группа законодателей подготовила закон о блокировке электронной почты россиян. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Гаджеты Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android Американская корпорация Google 31 января 2020 года прекратит сертифицировать устройства, работающие на базе Android 9.0 Pie, и перейдет на новейшую версию Android 10.

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Авто Skoda показала новый Skoda Rapid для РФ Skoda представила скетч нового Rapid в кузове лифтбек, который будет продаваться на российском рынке.

Футбол Петр Чех стал игроком хоккейного клуба Вратарь Петр Чех стал игроком хоккейного клуба из второго дивизиона Англии «Гилфорд Феникс».

Здоровье В Минздраве предложили запретить продажу вейпов несовершеннолетним Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил о необходимости запретить продажу вейпов молодым людям, не достигшим совершеннолетия, передает ТАСС.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Политика Владимир Путин встретился с губернаторами ряда регионов Президент России пригласил глав субъектов РФ, которые были избраны на выборах 8 сентября.

Спорт WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

Политика Зеленский и глава МИД Нидерландов обсудили дело МН17 О ходе расследования катастрофы самолёта Boeing 777 рейса МН17, которая произошла в 2014 г. над территорией Донецкой области, поговорили украинский президент Владимир Зеленский и голландский министр иностранных дел Стеф Блок, сообщили в пресс-службе главы Украины.