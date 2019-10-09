Экономика
Газета.RuЦены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан". Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине. Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей).
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Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Германии
По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека. Об этом говорится в опубликованном заявлении местной полиции.
RT на русском 07:25
Армия и оружие
Трамп заявил, что против Турции могут быть применены не только санкции
Последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо более жёсткие, чем просто санкции, заявил президент США Дональд Трамп.
RT на русском 16:31
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Происшествия
В Башкирии при обвале стены на заводе разлились промстоки
В башкирском Благовещенске на предприятии по производству терефталевой кислоты произошло ЧП: на одном из резервуаров предприятия, где хранили подготовленные для очистки стоки, обвалилась стена.
Российская газета 13:37
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Экономика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 17:00
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в ответ предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости вчера в 17:22
Экономика
Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
Российская газета 05:04
Общество
Иркутский губернатор предложил поднять себе оклад на 44 процента
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44 процента — до 27 тысяч рублей.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции
Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.
Политика Сегодня 17:59
Общество
В онкоцентре Блохина назвали официальные зарплаты врачей
Зарплата сотрудника НИИ клинической онкологии составляет от 40 тысяч до 146 491 рубля.
РЕН ТВ вчера в 12:09
Политика
Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ
Ранее News.ru писал, что Россия хочет пересмотреть ряд параметров договора с Украиной по транзиту газа в случае его продления.
News.ru 08:08
Политика
Минюст признал Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом
Отмечается, что такое решение было принято после проведения "текущего контроля" за деятельностью организации главным управлением Минюста по Москве, в результате которого было обнаружено, что она соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента.
Газета.Ru 09:42
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Энергетика
Шведский суд урегулирует спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
В среду, 9 октября, в суде округа Сева в швеции началось рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины».
Страна Советов on-line 12:21
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
1pnz.ru 08:37
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Спорт-Экспресс 17:05
Армия и оружие
В Киеве «Укроборонпром» впервые показал новые разработки оружия
Сегодня, 8 октября, в Киеве открылась ХVІ международная специализированная выставка «Оружие и Безопасность — 2019».
REGNUM вчера в 10:26
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
ИнфоСМИ 05:31
Происшествия
Автобус врезался в газопровод в Москве
На юго-востоке Москвы рейсовый автобус столкнулся с магистральным газопроводом на доме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:58
Футбол
Фанат схватил футболистку за грудь во время селфи, теперь ему хотят запретить проход на стадион
Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) решил сделать селфи с полузащитницей американской команды Софией Уэртой.
Bookmaker-ratings.ru 16:35
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
РБК вчера в 23:52
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника
Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника.
РИА Новости 10:58
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Космос
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Говорит Москва 06:27