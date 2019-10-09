В Саратове и Киеве сравнивают стоимость одинаковых продуктов в магазинах сети "Ашан". Оказалось, что цены на продукты преимущественно ниже в РФ, чем на Украине. Например, стоимость картофеля на Украине составляет минимум 14 гривен (39 рублей).

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

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