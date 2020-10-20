Цены на пшеницу в России обновили рекорды
По итогам недели цена на пшеницу третьего и четвертого класса в центральной России превысила 15 тысяч рублей за тонну, прибавив 400 рублей. Такие данные представил «Совэкон». Специалисты называют это новым историческим рекордом.В источнике
С чего всё началось
Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей
Цены на пшеницу в России обновляют рекорды. За последнюю неделю на фоне агрессивного спроса со стороны экспортеров и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках котировки превысили 15 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъвчера в 18:00
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Восстановление экономики остановилось, а продовольственные цены продолжают рост
Независимая газета18 октября в 10:46