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Национальное Аграрное Агентство
Национальное Аграрное Агентство

Цены на пшеницу в России обновили рекорды

По итогам недели цена на пшеницу третьего и четвертого класса в центральной России превысила 15 тысяч рублей за тонну, прибавив 400 рублей. Такие данные представил «Совэкон». Специалисты называют это новым историческим рекордом.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

Цены на пшеницу в России обновляют рекорды. За последнюю неделю на фоне агрессивного спроса со стороны экспортеров и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках котировки превысили 15 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъвчера в 18:00
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Стоимость пшеницы в России бьет все рекорды

RuNews24.ruвчера в 05:54
Газета.Ru

Цены на пшеницу в России обновили рекорды

Газета.Ruвчера в 09:48
BFM.ru

Почему на российском рынке резко подорожала пшеница?

BFM.ruвчера в 07:52
Народные новости

Закупочные цены на пшеницу в России обновляют рекорды

Народные новостивчера в 10:12
Экономика сегодня

Российская пшеница стремительно дорожает

Экономика сегоднявчера в 04:45
Коммерсантъ

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

Коммерсантъвчера в 18:00
Независимая газета

Восстановление экономики остановилось, а продовольственные цены продолжают рост

Независимая газета18 октября в 10:46

В Петербурге освободили в зале суда женщину, убившую и расчленившую соседа

Санкт-Петербург, 19 октября 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к 1,5 годам колонии и сразу выпустили из-под стражи в зале суда женщину, которая убила своего соседа по коммуналке молотком, а затем расчленила его тело и на маршрутном такси в несколько приёмов вывезла останки на окраину города.
В Петербурге освободили в зале суда женщину, убившую и расчленившую соседа
REGNUMвчера в 10:05

В РФ рекордно подорожало подсолнечное масло

Цена подсолнечного масла за неделю выросла до 74 175 руб./т, обновив прошлый рекорд в 71 тыс. руб./т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.
Газета.Ruвчера в 16:21

Футболка Кокорина с матча против «Химок» продана за 200 тысяч рублей

"Спартак" в субботу одержал волевую победу над "Химками" в гостевом матче 11-го тура чемпионата России со счетом 3:2. Кокорин забил первый мяч в составе "красно-белых", реализовав пенальти на 58-й минуте игры.
РИА Новостивчера в 15:51

Нурмагомедов нокаутировал Штригля на турнире UFC на 51-й секунде боя

В ночь с 17 на 18 октября российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов одержал победу нокаутом над филиппинским бойцом Марком Штриглем на первой минуте поединка в рамках турнира UFC Fight Island 6, который состоялся в Абу-Даби.
CT newsвчера в 12:42

КДК РФС в среду рассмотрит протест «Рубина» по матчу с «Краснодаром»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что получил от «Рубина» протест по итогам матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:3). — «Рубин» прислал протест, — приводит слова Григорьянца РИА Новости.
Спорт-Экспрессвчера в 08:50

Дания затянет строительство конкурента «Северного потока — 2» на полгода

Сочетание технических проблем, задержки начала строительства из-за влажной погоды и ограничений из-за нового коронавируса привело к тому, что строительство „Балтийского газопровода“ в Зеландии затянется.
Евразия Dailyвчера в 03:56

Стал известен состав военной группировки из Турции в Азербайджане

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщает, что в настоящее время в Азербайджане находится военная группа из Турции в составе шестисот человек, включая инструкторов.
Первый Севастопольский18 октября в 08:43