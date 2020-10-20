В Петербурге освободили в зале суда женщину, убившую и расчленившую соседа

Санкт-Петербург, 19 октября 2020, 17:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к 1,5 годам колонии и сразу выпустили из-под стражи в зале суда женщину, которая убила своего соседа по коммуналке молотком, а затем расчленила его тело и на маршрутном такси в несколько приёмов вывезла останки на окраину города.