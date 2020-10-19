Ученые из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов

У коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут быть одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить, говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, которую разместили в журнале Science.