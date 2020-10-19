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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на пшеницу в России обновили рекорды

Цены на пшеницу в РФ обновляют рекорды, пишет газета "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

Цены на пшеницу в России обновляют рекорды. За последнюю неделю на фоне агрессивного спроса со стороны экспортеров и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках котировки превысили 15 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ18:00
Подробнее о событии
Народные новости

Закупочные цены на пшеницу в России обновляют рекорды

Народные новости10:12
RuNews24.ru

Стоимость пшеницы в России бьет все рекорды

RuNews24.ru05:54
BFM.ru

Почему на российском рынке резко подорожала пшеница?

BFM.ru07:52
Газета.Ru

Цены на пшеницу в России обновили рекорды

Газета.Ru09:48
Экономика сегодня

Российская пшеница стремительно дорожает

Экономика сегодня04:45
Коммерсантъ

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

Коммерсантъ18:00
Независимая газета

Восстановление экономики остановилось, а продовольственные цены продолжают рост

Независимая газетавчера в 10:46

США обвинили шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее

По мнению обвинения, россияне якобы "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за "применение" нервно-паралитического вещества "Новичок".
РИА Новости13:36

Расходы на занятия спортом могут попасть в налоговый вычет по НДФЛ

"Оздоровительный" налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ.
Российская газета11:15

МВД намерено выступить против объединения полиции, ФСИН, ФССП и ГФС

МВД России намерено дать отрицательный отзыв на инициативу Минфина по реформе правоохранительных органов, которая предполагает объединение министерства внутренних дел, федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), государственной фельдъегерской службы (ГФС) и федеральной службы судебных приставов (ФССП) в целях оптимизации расходов, сообщает «Коммерсант».
Ведомости08:09

Токсичные отношения с государством. Ответы на заявления российских властей об отравлении Навального — в уникальном деле об убийстве с помощью «Новичка»

Материалы уголовного дела об убийстве Кивелиди показывают, что при госпитализации банкира после отравления "неизвестным веществом" у него тоже были, в частности, существенные скачки сахара (от 5 до 26).
Новая газета02:00

Калининградская ГК «За Родину» вложит 1 млрд руб. в новое производство рыбных консервов

Инвестиции в проект, который предполагает строительство производственного комплекса, склада готовой продукции и модернизацию действующих очистных сооружений, оценивается в 1,04 млрд рублей.
Интерфакс - Россия07:31

Мариам Бондаренко из Грузии покорила жюри "Ты супер!" и прошла в следующий тур

За кулисами девочку ждала мама, она тоже не смогла сдержать эмоций, когда известный российский продюсер Игорь Крутой назвал имя Мариам Бондаренко и таким образом перевел ее в следующий тур конкурса.
Sputnik Грузиявчера в 16:02

Ученые из США нашли «уязвимое место» у коронавирусов

У коронавирусов SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV могут быть одни и те же слабые места, что позволяет создать лекарственный препарат, способный их победить, говорится в статье ученых из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия, которую разместили в журнале Science.
Газета.Ru07:15

Сирия: Спутники США фиксируют «грязную любовь» кровавых убийц и их жертв

Американские спутники беспристрастно фиксируют большую «любовь», объединяющую кровавых убийц из террористических групп и их жертв из курдских сил СДС, непримиримых врагов объединяет общая любовь к деньгам, ради которой они легко готовы забыть тысячи своих соплеменников, убитых «деловыми партнёрами» по контрабанде «чёрного золота».
Rusvesna.su23:00

В сентябре россияне потратили на покупку новых машин 209 млрд рублей

По данным российских аналитиков, за сентябрь россияне потратили на покупку новых автомобилей 209,4 млрд рублей, что значительно превышает показатель прошлого года, который находится на отметке в 179 млрд рублей.
32CARS.ru06:51

Замена экрана нового смартфона iPhone 12 будет стоить более 250 долларов

Компанией Apple было уточнено, что для того, чтобы заменить экран в официальном сервисном центре США обойдется в 279 доллара, что составляет примерно 20 тыс. руб. Компанией также было объявлено, что стоимость указанной является единой для всех гаджетов линейки – начиная с iPhone 12 mini и заканчивая последней моделью iPhone 12 Pro Max.
FBM.ru12:48