Цены на пшеницу в России обновили рекорды
Цены на пшеницу в РФ обновляют рекорды, пишет газета "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей
Цены на пшеницу в России обновляют рекорды. За последнюю неделю на фоне агрессивного спроса со стороны экспортеров и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках котировки превысили 15 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ18:00
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