Цены на пшеницу в России обновили рекорды
Цены на пшеницу в РФ обновляют рекорды, пишет газета "Коммерсантъ".В источнике
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Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей
По данным «Совэкона», за неделю закупочные цены на пшеницу с протеином в 12,5% в глубоководных портах РФ выросли с 16,9–17,6 тыс. руб. до 17,8–18,4 тыс. руб. за тонну. На мировом рынке стоимость российской пшеницы увеличилась на $9, до $248 за тонну, вслед за зерном из других стран.
Коммерсантъ18:00
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