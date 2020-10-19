По данным «Совэкона», за неделю закупочные цены на пшеницу с протеином в 12,5% в глубоководных портах РФ выросли с 16,9–17,6 тыс. руб. до 17,8–18,4 тыс. руб. за тонну. На мировом рынке стоимость российской пшеницы увеличилась на $9, до $248 за тонну, вслед за зерном из других стран.

Коммерсантъ 18:00