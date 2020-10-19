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Газета.Ru
Газета.Ru

Цены на пшеницу в России обновили рекорды

Цены на пшеницу в РФ обновляют рекорды, пишет газета "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

По данным «Совэкона», за неделю закупочные цены на пшеницу с протеином в 12,5% в глубоководных портах РФ выросли с 16,9–17,6 тыс. руб. до 17,8–18,4 тыс. руб. за тонну. На мировом рынке стоимость российской пшеницы увеличилась на $9, до $248 за тонну, вслед за зерном из других стран.
Коммерсантъ18:00
Подробнее о событии
RuNews24.ru

Стоимость пшеницы в России бьет все рекорды

RuNews24.ru05:54
Газета.Ru

Цены на пшеницу в России обновили рекорды

Газета.Ru09:48
BFM.ru

Почему на российском рынке резко подорожала пшеница?

BFM.ru07:52
Народные новости

Закупочные цены на пшеницу в России обновляют рекорды

Народные новости10:12
Экономика сегодня

Российская пшеница стремительно дорожает

Экономика сегодня04:45
Коммерсантъ

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

Коммерсантъ18:00
Независимая газета

Восстановление экономики остановилось, а продовольственные цены продолжают рост

Независимая газетавчера в 10:46

Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.
Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Интерфакс10:09

Роспотребнадзор ожидает на пике не более 20 тыс. случаев COVID-19 в день

В конце сентября Наталья Пшеничная прогнозировала выход на плато в течение двух недель, суточное число заболевших она ожидала на уровне не более 9 тыс. В России зарегистрировано 1415316 заболевших коронавирусом, за сутки выявили 15982 новых случая.
Коммерсантъ08:23

Первый день дистанционного обучения старшеклассников в Москве прошел с техническими сбоями

Напомним, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве ученики с 6 по 11 класс московских школ с 19 октября на две недели перешли на дистанционное обучение, 1–5 классы вернулись после каникул в школы.
Коммерсантъ06:41

В ФАР оценили новые правила покупки полиса ОСАГО

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал сообщение о том, что с 19 октября стало возможным приобретение полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не только на официальном сайте страховой компании, но и с помощью финансовой платформы, которая позволит сравнить условия в разных компаниях.
RT на русском10:32

В Екатеринбурге опровергли данные об ограничении полетов в другие регионы

Оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавируса не рассматривает вопрос по ограничению полетов из Екатеринбурга в другие регионы России на фоне роста случаев заражения COVID-19, сообщил журналистам заместитель руководителя оперштаба Павел Креков.
РИА Новости09:43

В Тульской области воспитательница насильно кормила и била ребенка

Как отмечает надзорное ведомство, основанием для проверки стала выложенная в интернете 19 октября видеозапись, на которой воспитательница "насильно кормит ребенка, кричит на девочку и бьет по рукам".
РИА Новости10:07

Главу ГИБДД в Нижнем Тагиле подозревают в злоупотреблении полномочиями

13 октября источник ТАСС сообщал о проверочных мероприятиях регионального УФСБ в отделе ГИБДД Нижнего Тагила в рамках уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, где фигурируют несколько эпизодов, в одном из которых сотрудники УГИБДД Нижнего Тагила отпустили водителя в состоянии алкогольного опьянения.
ТАСС06:40

Научные эксперименты на МКС. Лекция М. Черемисина на Фестивале NAUKA 0+

Сегодня старший научный сотрудник отдела обеспечения космических экспериментов и математического моделирования ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва», кандидат технических наук Максим Черемисин рассказал о том, какие эксперименты проводят космонавты на МКС.
Научная Россиявчера в 12:02

Эпидемиолог сообщил о проблемах с экстренной профилактикой столбняка в России

В России возникли проблемы с экстренной профилактикой столбняка из-за отсутствия производства в стране раствора для вакцины, который раньше закупался в Китае, заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико.
Парламентская газета06:45