Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель. Такие данные приводит аналитическое агентство Argus.

Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

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