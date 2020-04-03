Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

Ценовые формулы на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны после того, как стоимость марки в Северо-Западной Европе выросла до $14,43 за баррель. Такие данные приводит аналитическое агентство Argus.
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Доходность экспорта нефти Urals вышла из отрицательной зоны

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Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

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