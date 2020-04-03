Энергетика
Московский КомсомолецЦены на российскую нефть Urals вернулись к росту
Цены на российскую нефть Urals с поставкой в Европу перешли к росту. Теперь стоимость составляет 14,43 доллара за баррель. Это означает, что доходность экспорта вышла из отрицательной зоны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 05:48, Ашберн
Комментарии
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 32 регионах России
В 32 российских регионах за сутки выявили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Культура
Матерную песню про коронавирус записал Слепаков
Транспорт
РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в пятницу, 3 апреля, заявила об отмене ряда поездов дальнего следования, включая «Сапсаны».
Общество
Два новых случая коронавируса выявили в Крыму
Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Экономика
Путин рекомендовал ЦБ проанализировать расходы заемщиков по ипотеке
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», ― цитирует поручение «РИА Новости».
Общество
Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом
Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Здоровье
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби
Общество
Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки
В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
Общество
С 6 апреля вузы возобновят занятия
Высшие учебные заведения России возобновят учебный процесс с понедельника, 6 апреля. Занятия будут проходить в дистанционном формате.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
Здоровье
Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни
Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Общество
В Нижегородской области для выхода из дома теперь потребуется QR-код
В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин утвердил запуск системы контроля за жителями во время карантинного режима с помощью QR-кодов.
Происшествия
В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор
Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
Общество
Коронавирус за сутки подтвержден у 17 детей в Москве
В Москве за прошедшие сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2923.
Происшествия
Количество излечившихся от коронавируса в Тюмени увеличилось вдвое
Пациенты полностью излечились от опасной болезни.
Армия и оружие
В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии
Минобороны России по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина создало авиационную группировку для оперативной доставки помощи Сербии из-за пандемии коронавируса начиная с 3 апреля.
Политика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Армия и оружие
Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты
Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.