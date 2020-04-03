Цены на российскую нефть Urals с поставкой в Европу перешли к росту. Теперь стоимость составляет 14,43 доллара за баррель. Это означает, что доходность экспорта вышла из отрицательной зоны.

Цены на российскую нефть Urals вернулись к росту

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