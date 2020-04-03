Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на российскую нефть Urals вернулись к росту

Цены на российскую нефть Urals с поставкой в Европу перешли к росту. Теперь стоимость составляет 14,43 доллара за баррель. Это означает, что доходность экспорта вышла из отрицательной зоны.
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Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны

РБК05:34

Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

RT на русском04:24

Цена на российскую нефть Urals перешла к росту

Rambler News Service04:57

Цены на российскую нефть Urals вернулись к росту

Московский Комсомолец04:34

Цена на нефть марки Urals возросла до $14,43 за один баррель

ИА Красная Весна05:28

Цена российской нефти Urals начала расти, доходность экспорта вышла в плюс

ПРАЙМ04:26

Цена на российскую нефть Urals выросла почти на 4 доллара

Москва 2405:28
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Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
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РЖД сократит количество «Сапсанов» с 7 апреля

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Два новых случая коронавируса выявили в Крыму

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В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
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США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
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«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», ― цитирует поручение «РИА Новости».
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Путин указом оформил новые меры по борьбе с коронавирусом

Президент подписал указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 10:41
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В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
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ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

Маски не могут гарантировать защиты от COVID-19 и здоровым людям они не нужны, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
РИА Новости вчера в 21:48
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Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в кибер-дерби

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Водителей Москвы начнут останавливать и спрашивать о цели поездки

В Москве сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей автомобилей и спрашивать их о цели поездки.
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Общество

С 6 апреля вузы возобновят занятия

Высшие учебные заведения России возобновят учебный процесс с понедельника, 6 апреля. Занятия будут проходить в дистанционном формате.
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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
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Зараженный коронавирусом главврач Коммунарки описал осложнения болезни

Главврач Коммунарки рассказал о том, что вчера 39-летний пациент с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений в виде острого респираторного дистресс-синдрома.
Московский Комсомолец 04:02
Общество

В Нижегородской области для выхода из дома теперь потребуется QR-код

В Нижегородской области губернатор Глеб Никитин утвердил запуск системы контроля за жителями во время карантинного режима с помощью QR-кодов.
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В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

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Коммерсантъ 05:03
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Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

В Башкирии продлен режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
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Общество

Коронавирус за сутки подтвержден у 17 детей в Москве

В Москве за прошедшие сутки выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2923.
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Количество излечившихся от коронавируса в Тюмени увеличилось вдвое

Пациенты полностью излечились от опасной болезни.
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В России создали авиагруппировку для доставки помощи Сербии

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В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
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Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
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Российские истребители Су-35 получили гиперзвуковые ракеты

Истребители Су-35 получили оснащение ракетой "воздух-воздух" Р-37М.
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ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.
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Какие новосибирские компании попали в список системообразующих

В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
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США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru 02:58
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