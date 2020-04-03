Энергетика

ГородовойГородовойЦены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны

Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
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Доходность экспорта нефти Urals вышла из отрицательной зоны

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Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

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Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны

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