Энергетика
ГородовойЦены на российскую нефть марки Urals вышли из отрицательной зоны
Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
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