Энергетика

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Ценовые формулы на российскую нефть Urals покинули отрицательную зону после роста цен на марку нефти в Северо-Западной Европе, которая подорожала до $14,43 за баррель, сообщает аналитическое агентство Argus.
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Цены на российскую нефть Urals вернулись к росту

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Цены на российскую нефть Urals вышли из отрицательной зоны

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