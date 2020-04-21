Цена российской нефти сорта Urals опустилась ниже $10, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Refinitiv. В 12:13 по московскому времени Urals с поставкой в порты Средиземноморья торговалась на уровне $8,48 за баррель, сопоставимом с декабрем 1998 года.

Цены на российскую нефть упали до уровня 1998 года

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