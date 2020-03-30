Энергетика
ТВ ЦентрЦена на нефть упала до уровня 2002 года
Баррель черного золота марки WTI стоит 20,52 доллара. По данным лондонской биржи, цена на майские фьючерсы обвалилась на 3%. До таких уровней цены не падали, как отмечают аналитики, с 2002 года, передает ТАСС. Стоимость WTI с начала года обвалилась на 60%, а Brent за тот же период — почти на 30%.
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