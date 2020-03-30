Энергетика

ТВ ЦентрТВ ЦентрЦена на нефть упала до уровня 2002 года

Баррель черного золота марки WTI стоит 20,52 доллара. По данным лондонской биржи, цена на майские фьючерсы обвалилась на 3%. До таких уровней цены не падали, как отмечают аналитики, с 2002 года, передает ТАСС. Стоимость WTI с начала года обвалилась на 60%, а Brent за тот же период — почти на 30%.
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Цена Brent опустилась до уровня ноября 2002 года

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Цена нефти Brent снизилась на 8,6%, достигнув уровня ноября 2002 года

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Цена нефти марки Urals опустилась до уровня марта 1999 года

Российская газета13:57

Цена нефти Brent обвалилась до минимума с марта 2002 года

Росбалтвчера в 11:20
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В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
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В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
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Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
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США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
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В Курской области на обсервации находятся 325 человек

В изоляции на дому находятся 325 человек. Они недавно прибыли из-за границы. Госпитализирован один пациент с подозрением на коронавирус.
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Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город активно наполняется гостями из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, где уже введен режим самоизоляции, а также штрафы за нарушение карантина.
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ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

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REGNUM 06:05
Происшествия

В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Перми умер первый пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
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Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
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Общество

Персонал больницы в Коммунарке проверят на коронавирус

С главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого обнаружили коронавирус, контактировал весь медицинский персонал.
Известия 10:11
Общество

В Кировской области ужесточили режим самоизоляции граждан

Решение об ужесточении мер борьбы с распространением COVID-19 в Кировской области и переводе всех жителей региона на режим самоизоляции было принято правительством Кировской области, 31 марта об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 12:26
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
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Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
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Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
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Павел Худяков: «Я бы поддержал предложение Иванова, если бы не осталось времени полностью доиграть чемпионат»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился с корреспондентом «СЭ» мнением относительно предложения известного функционера Дмитрия Иванова насчет того, как доиграть чемпионат РПЛ за неделю, разделив участников на четыре группы.
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В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 29 марта в 17:37
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
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В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Олимпийские игры в Токио откроют 23 июля 2021 года

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Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

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Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
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В «Локомотиве» рассказали о многомиллионных убытках из-за коронавируса

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что из-за приостановки чемпионата России и пандемии коронавируса его клуб несет значительные финансовые убытки.
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В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
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