Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыНефть Urals упала до уровня 1999 года

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Российская нефть сорта Urals в Северо-Западной Европе снизилась до минимальной цены с июня 1999 года - до $16,2 за баррель, передает ТАСС. Скидка на Urals сейчас составляет $4,75, что является максимальным показателем с июня 2008 года.
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Цены на российскую нефть упали до уровня 1999 года

Национальная служба новостейвчера в 08:50

Нефть Urals упала до уровня 1999 года

Аргументы и Фактывчера в 08:30
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:51, Ашберн

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