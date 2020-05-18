Энергетика
Lenta.ruЦены на российскую нефть взлетели
Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Об этом пишет ценовое агентство Argus Media. В конце прошлой недели стоимость российской экспортной смеси выросла до 30,44 доллара за баррель.
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Комментарии
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Политика
В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского
Украинский президент подводит итоги первого года своего правления. Сегодня, 20 мая, в 10:30 началась пресс-конференция Владимира Зеленского.
Новостной фронт 04:36
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США
Организация освобождения Палестины и государство Палестина с сегодняшнего дня отказываются от всех обязательств и договоренностей с правительством США и Израиля, включая соглашения по безопасности.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Общество
Песков рассказал о лечении от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, что продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц.
Gazeta.SPb 04:42
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости вчера в 08:15
Кино
Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».
КиноПоиск 04:01
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 72,5 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 72,5 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 79,21 рубля.
ТАСС вчера в 03:02
Политика
Зеленский анонсировал обмен пленными и «нормандский» саммит
Киев обсуждает с Россией возможный обмен удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:57
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 03:27
Общество
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Футбол
Стал известен результат тестирования футболистов ЦСКА на коронавирус
Стал известен результат тестирования на коронавирус, которое прошли оставшиеся в Москве футболисты ЦСКА, а также члены тренерского и административного штабов.
RT на русском 04:46
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
С 1 июня «Артек» может начать принимать на отдых детей из Крыма
С 1 июня Международный детский центр «Артек» может начать принимать на отдых детей из Крыма.
Парламентская газета 03:57
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Игры
Онлайн-магазин Epic Games пострадал от бесплатной раздачи GTA V
Онлайн-магазин Epic Games Store и компания-издатель Rockstar потратили несколько дней на стабилизацию запуска видеоигры Grand Theft Auto V после начала её бесплатной раздачи.
News.ru вчера в 07:54
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Общество
В Самарской области режим ограничений могут ужесточить
В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции.
Терра вчера в 13:45
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
В России предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Предложение ограничить доступ детей без прививок в дошкольные учреждения и школы уже неоднократно вносились, но до сих пор не были реализованы.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:59