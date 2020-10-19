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РБК
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Хватит ли сахара Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор "Русагро" Максим Басов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

В третьем квартале цена реализации сахара у «Русагро» выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб. да 1 кг без НДС. Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10%, до 6,8 млрд руб.
РБК13:13
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ИА Красная Весна

Цены на сахар в России выросли в ожидании дефицита

ИА Красная Весна13:52
БИЗНЕС Online

Цены на сахар вырастут: производители ждут дефицита товара

БИЗНЕС Online11:26
BFM.ru

Сахар в России подорожал на 14%

BFM.ru12:51
URA.Ru

В России выросла цена на один из главных продуктов

URA.Ru12:36
ФедералПресс

В России ожидается дефицит сахара

ФедералПресс12:27
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

РБК13:13
Татарстан-24

В Татарстане за неделю сахар подорожал почти на 10 рублей

Татарстан-2405:10

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Наша версия13:49

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