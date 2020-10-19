В третьем квартале цена реализации сахара у «Русагро» выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб. да 1 кг без НДС. Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10%, до 6,8 млрд руб.

РБК 13:13