Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
Хватит ли сахара Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор "Русагро" Максим Басов.В источнике
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Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
В третьем квартале цена реализации сахара у «Русагро» выросла на 14% к аналогичному кварталу прошлого года — до 30,1 руб. да 1 кг без НДС. Выручка сахарного бизнеса у «Русагро», несмотря на рост цен на сахар, в третьем квартале сократилась на 10%, до 6,8 млрд руб.
РБК13:13
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