Россияне переходят на расчеты наличными

Даже лучшая на сегодня ставка 4,33% годовых, которую предлагают банки ТОП-10 РФ, – это ниже, чем было в кризис 2009 года, Само по себе массовое снятие денег с депозитов не влияет на курс рубля.