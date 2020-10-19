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РБК
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Хватит ли сахара Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор "Русагро" Максим Басов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

О росте оптовых цен на сахар «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» сообщила в своем отчете группа «Русагро» — третий крупнейший в стране производитель этого продукта.
РБКвчера в 13:13
Подробнее о событии
ПРАЙМ

В «Русагро» рассказали, будет ли в России дефицит сахара

ПРАЙМ03:44
Национальная служба новостей

Производители опровергли данные о грядущем дефиците сахара в России

Национальная служба новостей04:33
Газета.Ru

В России подорожал сахар

Газета.Ruвчера в 14:38
BFM.ru

В России дорожает сахар — производители прогнозируют на рынке дефицит

BFM.ruвчера в 15:01
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

РБКвчера в 13:13
URA.Ru

В России выросла цена на один из главных продуктов

URA.Ruвчера в 12:36
БИЗНЕС Online

Цены на сахар вырастут: производители ждут дефицита товара

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:26

Рада призвала Зеленского ответить на слова генерала ВСУ о наступлении в Донбассе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на заявление генерала ВСУ, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса о готовности украинской армии наступать в Донбассе, чтобы "отвоевывать оккупированные территории".
Рада призвала Зеленского ответить на слова генерала ВСУ о наступлении в Донбассе
Газета.Ru18 октября в 14:50

В США утилизировали 45 поставленных из России аппаратов ИВЛ

В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», поставленных Россией в разгар пандемии коронавируса в апреле, сообщает Buzzfeed со ссылкой на Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Ведомости05:58

Россияне переходят на расчеты наличными

Даже лучшая на сегодня ставка 4,33% годовых, которую предлагают банки ТОП-10 РФ, – это ниже, чем было в кризис 2009 года, Само по себе массовое снятие денег с депозитов не влияет на курс рубля.
Утро.ru06:06

Минобороны не поддержало предложение Минфина о сокращении ВС РФ на 10%

"Предложение Минфина России по сокращению должностей приведет к нулевому экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", - отмечается в заявлении.
ТАСС07:20

США выдвинули обвинения против шестерых россиян за попытку сорвать Олимпиаду в Южной Корее

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против шестерых россиян – якобы "офицеров ГРУ" - в хакерском вмешательстве в зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году и в президентские выборы во Франции в 2017 году.
Газета.Ruвчера в 16:23