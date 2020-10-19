Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
Хватит ли сахара Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор "Русагро" Максим Басов.В источнике
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Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита
О росте оптовых цен на сахар «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» сообщила в своем отчете группа «Русагро» — третий крупнейший в стране производитель этого продукта.
РБКвчера в 13:13
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Производители опровергли данные о грядущем дефиците сахара в России
Национальная служба новостей04:33